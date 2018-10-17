Недельная инфляция в России сохранилась на уровне 0,1%

Москва, , 16:53 — REGNUM Инфляция в России за период с 9 по 15 октября составила 0,1%, как и неделей ранее. Такие данные приводит 17 октября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За период с начала октября потребительские цены выросли на 0,2%, с начала года — на 2,8%.

По оценке Росстата, за прошедшую неделю пшено подорожало на 2,1%, куриные яйца — на 1,8%, сахар-песок — на 1,2%, мясо кур — на 0,9%, мука — на 0,4%, баранина, колбасы, сосиски, сардельки, молоко, сметана, творог, сыры, сливочное и подсолнечное масло, пшеничный хлеб, гречневая крупа и рис — на 0,2−0,3%. Одновременно с этим свинина подешевела на 0,2%.

Цен на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 0,1%, при этом морковь подешевела на 2,8%, яблоки — на 2,1%, белокочанная капуста и лук — на 1,0%, картофель — на 0,2%. В то же время цены на огурцы подорожали на 5,9%, помидоры — на 5,1%.

Цены на автомобильный бензин, по данным Росстата, за неделю выросли в среднем на 0,1%, дизельное топливо — на 0,3%.

Читайте ранее в этом сюжете: МЭР: Инфляция достигнет 5,5% начале 2019 года