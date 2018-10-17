Опыт ремонта дорог в Калининграде, тонущих в дожди, используют в регионах

Калининград, , 16:47 — REGNUM

В рамках специализированной выставки «Дорога 2018» в Казани сегодня, 17 октября, состоялся семинар Федерального дорожного агентства на тему реализации мероприятий в отрасли с использованием межбюджетных трансфертов, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

В числе основных спикеров выступила министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова. Руководитель ведомства рассказала о дорожных объектах в регионе, ремонт и строительство которых идёт с привлечением федерального бюджета.

Дятлова рассказала, что благодаря внедрению системы электронного бюджета процедура заключения соглашений с Федеральным дорожным агентством занимает три дня вместо прежних 1−4 недель. Это даёт возможность раньше провести конкурсные процедуры и начать дорожные работы.

«В 2014—2018 годах Калининградская область получила поддержку в виде межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в объеме 26,3 млрд рублей. Это позволило развернуть в регионе беспрецедентное дорожное строительство. В основном оно сосредоточено в Калининграде и на основных магистралях. При подготовке инфраструктуры к чемпионату мира по футболу было реализовано 11 дорожных объектов общей протяженностью около 60 километров», — говорится в сообщении облправительства.

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В своем выступлении министр отметила, что высокими темпами ведется строительство Северного обхода Калининграда.

«По итогам выступления представителями Росавтодора было отмечено, что опыт Калининградской области, как одного из самых активных регионов в сфере дорожного хозяйства, будет полезен для других субъектов РФ в плане сроков и качества выполнения работ», — заключено в сообщении.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, недавно отремонтированные дороги в Калининградской области после дождей превращаются в буквальном смысле в реки.

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О том, что опыт калининградских дорожников будут использовать регионы России, заявили в региональном правительстве

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