В Ярославле предлагают продать бренд «Золотое кольцо» Москве

Ярославль, , 16:30 — REGNUM Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский предложил продать бренд «Золотое кольцо» Москве. Об этом народный избранник заявил на заседании комиссии по бюджету муниципалитета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на комиссии было заявлено о том, что долг города достиг максимального предела, у города нет средств на исполнение своих обязательств. Депутаты предложили подумать над вариантами выхода из кризиса. Петровский, известный своими нестандартными заявлениями, с ходу предложил два.

«У меня как обычно много нестандартных предложений. Нашему бюджету пришел песец — маленький, пушистый, он шел, шел, и пришел. Наши старшие товарищи очень любят у нас забирать разные полномочия. У меня есть предложение добровольно отдать им полномочия по образованию — общему и дошкольному. Таким образом мы снизим нагрузку на наш бюджет», — заявил Дмитрий Петровский.

Кроме сокращения расходной части депутат видит возможности и пополнения доходов городской казны.

«Чтобы продать что то ненужное, надо купить что-то ненужное. У нас есть ненужный бренд — «Золотое кольцо». Надо начать переговоры с Москвой о продаже им бренда «Золотое кольцо». Если мы начнем переговоры о продаже за 50 миллиардов рублей, то где-то на 45 миллиардов сторгуемся. Москва покупает все, 90 миллиардов тратит каждый год только на плитку», — сказал Петровский.

Вероятно, депутат имел в виду бренд «Ярославль — столица Золотого кольца», который в конце 2016 года был зарегистрирован Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов тогда торжественно передал мэру Ярославля Владимиру Слепцову.

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