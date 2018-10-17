Узбекистан готов подписать договор о строительстве АЭС на своей территории

Ташкент, , 15:58 — REGNUM 16 октября президент Узбекистана Шавкат Миризиёев подписал постановление об утверждении межправительственного соглашения с Россией о сотрудничестве в проектировании и строительстве на территории республики АЭС российского дизайна, заключенное премьер-министрами Дмитрием Медведевым и Абдуллой Ариповым 7 сентября. Пресс-служба министерства юстиции Узбекистана сообщила, что президент поручил МИДу направить соответствующее уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу этого договора МИДу России.

Таким образом, во время официального визита в Узбекистан президента России Владимира Путина, который запланирован на 18−19 октября, не будет никаких препятствий для подписания обязывающего договора о строительстве АЭС. Помощник президента Юрий Ушаков 16 октября сообщил, что в ходе государственного визита Владимир Путин «примет участие в церемонии начала реализации проекта строительства в Узбекистане АЭС российского дизайна». Согласно межправительственному соглашению АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200, отвечающим всем требованиям технологии поколения III+. По словам Юрия Ушакова, «считается, что первый энергоблок предположительно будет принят в эксплуатацию в 2028 году». Кроме того, впервые была обнародована предполагаемая сумма контракта, которая должна составить около 11 миллиардов долларов.

Кроме строительства АЭС, Россия и Узбекистан уже ведут переговоры о дальнейшем развитии сотрудничества в атомном проекте. В начале августа правительство Узбекистана сообщило о планирующемся создании в республике государственного комитета радиационной и ядерной безопасности, которому будет поручено проведение экспертиз и процедур лицензирования деятельности в атомной отрасли. 15 сентября первые 15 студентов из Узбекистана из 326 претендентов, начала обучение по программам бакалавриата и магистратуры по специальности «Ядерная физика и технологии» в МИФИ. В июле этого года Шавкат Мирзиёев подписал постановление о создании в Ташкенте филиала МИФИ, согласно подписанному документу, филиал начнет свою работу с 2019/2020 учебного года. Прием абитуриентов и аттестация выпускников филиала НИЯУ МИФИ будет осуществляться в соответствии с требованиями, порядком и сроками, определяемыми головным учреждением по согласованию с Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан. Обучение будет вестись по учебным планам и программам, утвержденным НИЯУ МИФИ. Кроме того, в ходе проведения XXIII Белорусского энергетического и экологического форума планировалось подписание меморандума о взаимопонимании в сфере атомной энергетики. Ташкент интересует опыт, полученный Белоруссией в ходе строительства БелАЭС, чьи технические характеристики полностью идентичны проектируемой к строительству АЭС в Узбекистане. Причины, по которым официальный сайт Белорусского энергетического и экологического форума, подводя итоги его проведения, не дал никакой информации по этому поводу, неизвестны.

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