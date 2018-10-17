В январе-сентябре в Чувашии собрано 35,3 млрд рублей налогов

Чебоксары, , 15:55 — REGNUM Налоговые поступления в Чувашии растут. Доходы от налоговых сборов в федеральный и территориальный бюджеты выросли на 11,6%, в республиканский — на 13,6%, в местные бюджеты — на 2,7%, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФНС по Чувашии.

В январе-сентябре 2018 года собрано 35 302 млн рублей платежей, администрируемых налоговыми органами. Это на 13,4% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Из них на долю налога на добавленную стоимость приходится 31,7% платежей, НДФЛ составил 25,6%, налог на прибыль — 21,4%, налоги на имущество — 8,4%, акцизы — 5,7%.

В структуре налоговых поступлений в федеральный бюджет собрано 12 554,8 млн рублей, или 116,6% к январю-сентябрю 2017 года. Налоговые поступления обеспечены в основном налогом на добавленную стоимость (на 89%) и налогом на прибыль (на 5,9%).

В территориальный бюджет поступило 22 747,2 млн рублей, что на 11,6% выше уровня января-сентября 2017 года. Основную долю поступлений составляют налог на доходы физических лиц (39,7%), налог на прибыль (30%) и налоги на имущество (13,1%). В том числе поступления в республиканский бюджет выросли на 13,6% и достигли 18 934,4 млн рублей. Налоговые доходы местных бюджетов выросли на 2,7% и 3812,8 млн рублей.

Сумма доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование в РФ составила 17 855,8 млн рублей, или 104,3% к январю-сентябрю 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 1 октября 2018 года республиканский бюджет Чувашии по доходам исполнен в объеме 34 515,2 млн рублей, что составляет 108,9% к уровню аналогичного периода 2017 года. В том числе собственные доходы достигли 21 155,3 млн рублей, что на 11,7% выше соответствующего прошлогоднего периода. Израсходовано 29 307,4 млн рублей, республиканский бюджет Чувашии исполнен с профицитом в объеме 5207,8 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: С начала года Чувашия снизила госдолг на 45%