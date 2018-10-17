Завершилось строительство энергоблока №1 Ленинградской АЭС-2

Сосновый Бор, Ленинградская область, , 15:52 — REGNUM 11 октября на энергоблоке №1 Ленинградской АЭС-2 была завершена ревизия, которая подтвердила, что после проведенного в августе 2018 года 15-суточного комплексного опробования энергоблока на уровне мощности 100% основное и вспомогательное оборудование работоспособно и может надёжно и безопасно эксплуатироваться. 12 октября приемочная комиссия под председательством генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» Андрея Петрова подписала акт приемки законченного строительством энергоблока №1 ВВЭР-1200.

«Объект выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам, государственным стандартам и готов к вводу в промышленную эксплуатацию».

Но это была не последняя проверка — после того, как энергоблок был принят «Росэнергоатомом», настала пора для контрольной проверки со стороны Ростехнадзора. 16 октября «Росатом» сообщил, что руководитель Северо-Европейского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора Сергей Перевощиков вручил директору Ленинградской АЭС Владимиру Перегуде заключение о соответствии (ЗОС) построенного энергоблока №1 с реактором ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2 (№5 ЛАЭС) требованиям технических регламентов и проектной документации.

Положительный результат двойной ревизии и подписание этих документов открывает дорогу для ввода энергоблока №1 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС в промышленную эксплуатацию. Для проведения проверок ядерная реакция в активной зоне реактора была заглушена, блок был переведен в «холодное» состояние. В ближайшее время специалисты выведут энергоблок сначала на минимально контролируемый уровень мощности, а затем и на номинальные параметры, после чего ввод энергоблока в эксплуатацию будет завершен. Если все работы будут завершены до конца года, это будет означать, что «Росатом» в течение одного года введет в строй сразу два новых энергоблока. Знаковым событием для корпорации будет и то, что это будет уже второй энергоблок поколения III+, который станет референтным для АЭС, строящихся за пределами России, тем самым подтвердив лидерские позиции «Росатома» в мировом атомном проекте.

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