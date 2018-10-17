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Казахстан и Финляндия подписали меморандум о воздушном сообщении

Экономика

Договоренности будут способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества

Хельсинки, 17 октября 2018, 15:50 — REGNUM  Казахстан предоставил Финляндии право совершать семь рейсов в неделю в Алма-Ату и Астану, а также право на использование любого воздушного судна, сообщили 17 октября в пресс-службе комитета гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

Меморандум о воздушном сообщении был подписан сторонами в рамках официального визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Финляндию.

Планируется, что договоренности будут способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества, туризма и делового партнерства.

Напомним, с 3 июля по 23 августа 2018 года финская авиакомпания Finn Air выполняла прямые авиарейсы между Хельсинки и Астаной два раза в неделю.

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