Продолжается модернизация Саратовской ГЭС

Саратов, , 15:44 — REGNUM В последнее время о государственной компании РусГидро чаще всего вспоминают, когда речь заходит о Дальнем Востоке, где она строит и модернизирует газовые и угольные электростанции. Безусловно, работа в регионе, развитие которого президент назвал «национальным проектом России XXI века», чрезвычайно важна, поскольку ни о каком развитии Дальнего Востока без обеспечения его тепло‑ и электроэнергией думать не приходится. Однако изначально компания создавалась для того, чтобы обеспечивать работу более 90 объектов возобновляемой энергетики. Это не только ГЭС, но и геотермальные электростанции на Камчатке и единственная в России Кислогубская приливная электростанция. Большая часть ГЭС на территории России была построена достаточно давно, поэтому хозяйство РусГидро досталось весьма «беспокойное». В 2010 году РусГидро приняла программу комплексной модернизации, рассчитанную на период до 2025 года, общая стоимость которой составляет порядка 11 млрд долларов. Цель программы — добиться того, чтобы на станциях компании не осталось оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации. Для этого предстоит заменить 50% общего парка турбин, 40% генераторов и 60% трансформаторов, провести необходимые ремонтные работы на плотинах ГЭС. Большая и сложная работа, которая не только обеспечит потребителей качественной электроэнергией, но и повысит безопасность плотин и водохранилищ.

Программа комплексной модернизации предусматривает и замену всех 24 гидротурбин Саратовской ГЭС, в том числе 21 вертикальной турбины, которые являются крупнейшими по своим размерам в России — 10,3 метра в диаметре и 314 тонн веса. Именно из-за этого завод по производству гидротурбин и комплектующих к ним, принадлежащий в настоящее время компании «ВолгаГидро», совместному предприятию РусГидро и ведущей австрийской компании Voith, строится в городе Балаково Саратовской области — транспортировка оборудования с такими габаритами станет значительно более простой операцией.

16 октября новое рабочее колесо турбины гидроагрегата №9 Саратовской ГЭС установили на штатное место. Тщательно подготовленная операция по переносу рабочего колеса с монтажной площадки в кратер гидроагрегата заняла несколько часов. Новые турбины — более эффективные и мощные, отвечают всем современным экологическим требованиям, а также требованиям к эксплуатационной надежности и безопасности гидроэнергетического оборудования ГЭС. Это одиннадцатый по счету гидроагрегат станции с обновленной турбиной, мощность которой выше, чем у старого. В перспективе в результате замены всех вертикальных гидротурбин установленная мощность станции возрастет на 10%, с 1360 до 1505 МВт. Полностью заменить все вертикальные гидротурбины на Саратовской ГЭС планируется до 2031 г.

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