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Золотовалютные резервы Узбекистана составляют $25,5 млрд

Экономика

Активы в иностранной валюте составляют 12, 455 миллиардов долларов

Золотовалютные резервы Узбекистана составляют $25,5 млрд
Bullion Vault
Золотой слиток

Ташкент, 17 октября 2018, 15:31 — REGNUM  Чистые золотовалютные резервы Узбекистана на сегодняшний день составляют 25,494 миллиардов долларов, при этом, в начале года они составляли 26,568 миллиардов долларов, сообщает Центральный банк Узбекистана.

«Золотовалютные резервы состоят из валютных активов и монетарного золота в слитках», говорится в сообщении.

При этом, чистые золотовалютные резервы не учитывают валютные средства коммерческих банков и органов государственного управления.

Активы в иностранной валюте составляют 12,455 миллиардов долларов, в то время как в начале года они составляли 14,043 миллиардов долларов, в золоте — 13,953 миллиарда долларов (14,034 миллиарда долларов в начале года).

Центробанк в обнародованном документе не сообщает о причине снижения золотовалютных резервов страны с начала года.

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Экономика Узбекистана
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