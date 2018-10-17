Среда, 17 Октября 2018 года
16:02:10 МСК

Финляндия запустила регулярный железнодорожный маршрут в Китай

Экономика

Планируемый объем перевозок составит до восьми контейнерных поездов в месяц

Хельсинки, 17 октября 2018, 15:32 — REGNUM  Финляндия отправила первый контейнерный поезд в Китай по новому транспортному маршруту через Казахстан, сообщили 17 октября в пресс-службе национальной компании «Казахстанские железные дороги» (КТЖ).

В рамках официального визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Финляндию КТЖ и финскими компаниями Koulova Innovation Oy и Nurminen Logistics Serveces подписаны соглашения о развитии контейнерных перевозок.

Планируемый объем перевозок по маршруту Хельсинки — Хэфей составит до восьми контейнерных поездов в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Хельсинки 16 октября. В рамках визита предприниматели двух стран подписали десятки контрактов на общую сумму $600 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Предприниматели Финляндии и Казахстана подписали контракты на $600 млн

Читайте развитие сюжета: Казахстан и Финляндия подписали меморандум о воздушном сообщении

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить