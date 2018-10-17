Финляндия запустила регулярный железнодорожный маршрут в Китай

Хельсинки, , 15:32 — REGNUM Финляндия отправила первый контейнерный поезд в Китай по новому транспортному маршруту через Казахстан, сообщили 17 октября в пресс-службе национальной компании «Казахстанские железные дороги» (КТЖ).

В рамках официального визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Финляндию КТЖ и финскими компаниями Koulova Innovation Oy и Nurminen Logistics Serveces подписаны соглашения о развитии контейнерных перевозок.

Планируемый объем перевозок по маршруту Хельсинки — Хэфей составит до восьми контейнерных поездов в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Хельсинки 16 октября. В рамках визита предприниматели двух стран подписали десятки контрактов на общую сумму $600 млн.

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