Лоббизм или здравый смысл: эксперт о предложении ослабить валютный контроль

Санкт-Петербург, , 15:17 — REGNUM Предложение министерства экономического развития о смягчении наказаний за нарушения валютного законодательства может объясняться как лоббистскими усилиями крупных игроков рынка, которым не нравится действующее положение вещей, так и решением самого государства о том, что нынешние меры избыточны, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 17 августа, доцент НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Юрий Ичкитидзе, комментируя инициативу министерства о соблюдении валютного законодательства.

Ранее РБК сообщило, что министерство экономического развития намерено предложить отмену уголовной ответственности за валютные правонарушения и снижение административных штрафов. Предлагается давать бизнесу отсрочку в 30 дней: за этот период экспортеры смогут получить валютную выручку на счета в банках РФ без штрафных санкций.

Максимальные штрафы за нарушение обязанности по зачислению средств на счета в российских банках предложено снизить с текущих 100% до 5% от суммы или даже ограничиваться предупреждениями. Для отдельных участников внешнеэкономической деятельности штрафы предложено отменить. Также предложено смягчение санкций для банков за задержку отчетов по валютным операциям и отмена уголовного наказания за уклонение от возвращения выручки в валюте.

У этого предложения есть два возможных объяснения. Первое — это лоббизм. Каким-то компаниям стало невыгодно действующее положение вещей, им не нравятся высокие штрафы, и они лоббируют смягчение наказаний.

С другой стороны, государство действительно могло увидеть бессмысленность этих штрафов. Значительные объемы экспортной валютной выручки и так возвращаются в Россию. Проблема была актуальна на предыдущем этапе, когда доля негосударственных компаний была выше, и они могли выводить средства в оффшоры.

Сейчас у госкомпаний значительно большая доля рынка, чем прежде. А на государственные компании есть множество иных способов давления, кроме штрафов.

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