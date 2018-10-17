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В ЕАЭС планируют запустить собственное рейтинговое агентство

Экономика

Создание собственного рейтингового агентства обсуждается странами БРИКС

Астана, 17 октября 2018, 15:17 — REGNUM  В 2019 году в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет создано Евразийское рейтинговое агентство, заявил 17 октября председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов на полях форума Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова «Актуальный диалог», сообщает ТАСС.

Бельянинов добавил, что Евразийский банк должен занимать в создаваемом агентстве ключевую роль. Кроме того, создание собственного рейтингового агентства обсуждается странами БРИКС.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая 2018 года правительство Казахстана одобрило проект соглашения о гармонизации законодательства ЕАЭС в сфере финансового регулирования. Соглашение направлено на формирование общего финансового рынка в рамках Союза.

Читайте ранее в этом сюжете: Формирование общего финансового рынка ЕАЭС: Казахстан гармонизирует законы

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
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