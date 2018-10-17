В Удмуртии хотят повысить транспортный налог с 2019 года

Ижевск, , 14:59 — REGNUM Правительство Удмуртии планирует увеличить ставку транспортного налога с января 2019 года. Соответствующий проект изменений в закон «О транспортном налоге в Удмуртской Республике» опубликован на портале главы и правительства региона.

Максимальный рост платежа ожидает владельцев самых распространенных транспортных средств. Так, ставка налога для владельцев легковых автомобилей мощностью двигателя до 100 л.с. вырастет с 8 до 14 рублей или на 75%, мощностью более 100 л.с. до 150 л.с. — с 20 до 35 рублей или на 75%. Владельцы автомобилей мощностью более 250 л.с. будут платить по 150 рублей вместо 100 рублей или на 50% больше.

Рост ставки для владельцев мотоциклов и мотороллеров мощностью до 35 л.с. составит один рубль. А владельцы указанных средств мощностью выше 35 л.с. будут вместо 12 рулей платить 30 рублей или в 2,5 раза больше.

Также увеличение налоговой ставки ждет владельцев автобусов, грузовых автомобилей, снегоходов, мотосаней, катеров, моторных лодок, яхт, гидроциклов, самолет и вертолетов.

Всего в перечень транспортных средств, в отношении которых изменится налоговая ставка, вошли 19 видов транспорта из 28, представленных в законе.

Проект изменений Государственному совету Удмуртии представит первый вице-премьер республики Александр Свинин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, повысить транспортный налог в Удмуртии планировали еще в 2017 году. Премьер-министр республики Ярослав Семенов отмечал, что ставка налога в Удмуртии не превышает средние показатели по России и одна из самых низких в Приволжском федеральном округе. Однако потом изменения налоговой ставки решили не вводить.

«Транспортный налог является источником пополнения Дорожного фонда субъекта. В нашем случае мы понимаем, что у нас есть другие механизмы его пополнения — это увеличение финансирования Российской Федерацией по приоритетному проекту президента страны «Безопасные и качественные дороги», а также финансирование по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий», — пояснил Семенов, заверяя, что в 2018 году налог повышаться не будет.