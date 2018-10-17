Северная верфь приступила к строительству ярусолова-процессора «Марлин»

Санкт-Петербург, , 14:56 — REGNUM Церемония закладки ярусолова-процессора «Марлин» для Архангельского флота прошла на судостроительном заводе «Северная верфь» в рамках Второго международного рыбопромышленного форума, сообщает 17 октября пресс-служба предприятия.

В церемонии закладки приняли участие министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, руководитель федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, президент АО ОСК Алексей Рахманов, другие официальные лица.

«Закладываемый сегодня тип судна отличается экономической эффективностью, щадящим подходом к морской экосистеме и повышенным качеством рыбной продукции», — сообщил в ходе церемонии Дмитрий Патрушев.

Отмечается, что концепт-проект судна разработала норвежская компания Marin Teknikk AS. Разработка рабоче-конструкторской, эксплуатационной, планово-технологической и приемосдаточной документации выполняет Северная верфь. Длина ярусолова водоизмещением 2,2 тысячи тонн составит 59 метров, ширина — 13 метров. Время автономного плавания судна составит 45 суток, а общая производительность — 30 тонн рыбы в сутки.

Свое название ярусолов получил по имени семейства рыб из отряда окунеобразных. Эти обитатели вод известны оригинальной формой туловища и способны развивать скорость до 100 км/час. «Марлин» станет четвертым ярусоловом в товариществе рыболовецких колхозов Архангельской области и ООО «Глобус».

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