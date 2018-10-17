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В Казахстане поставщик трамваев не оплатил НДС на сумму $150 тыс

Экономика

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «А3 Коммерц» поставило трамваи из Белоруссии

В Казахстане поставщик трамваев не оплатил НДС на сумму $150 тыс
Переполненный трамвай с зацеперами. 1933

Павлодар, Казахстан, 17 октября 2018, 15:00 — REGNUM  ТОО «А3 Коммерц», которое поставило трамваи из Белоруссии в Павлодар, оштрафовано на 288 600 тенге ($789) за неуплату налога на добавленную стоимость при импорте продукции, сообщили 17 октября в пресс-службе главной транспортной прокуратуры Казахстана.

Павлодарская транспортная прокуратура также взыскала с товарищества НДС в размере 56 млн тенге ($153 055) в пользу государства. Данную сумму ТОО «А3 Коммерц» должно было уплатить при поставке трамваев из Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году транспортной прокуратурой Казахстана возбуждено 67 уголовных дел по экономической контрабанде, что на 13,3% больше, чем годом ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане на 13% выросло количество уголовных дел по контрабанде

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Налоговые преступления
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