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Энергокомпании Калининградской области завышали цены для потребителей

Экономика

За это антимонопольная служба наказала нарушителей штрафом в свыше 21 млн рублей

Калининград, 17 октября 2018, 14:49 — REGNUM  АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» привлечены к административной ответственности на общую сумму 20 миллионов 708 тысяч рублей, сообщила сегодня, 17 октября, пресс-служба управления федеральной антимонопольную службы по Калининградской области.

Ранее Калининградское УФАС России обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с заявлением о привлечении АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» к административной ответственности за злоупотребление доминирующим положением.

Оба предприятия осуществили действия по установлению необоснованного размера стоимости услуг по ограничению/возобновлению режима потребления электроэнергии потребителям, что привело к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей и нарушению закона от «О защите конкуренции».

В результате АО «Янтарьэнерго» оштрафовано на 20 146 329,28 рублей, а ОАО «Янтарьэнергосбыт» — на 562 500 рублей.

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Электроэнергетика
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