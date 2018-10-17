Энергокомпании Калининградской области завышали цены для потребителей

Калининград, , 14:49 — REGNUM АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» привлечены к административной ответственности на общую сумму 20 миллионов 708 тысяч рублей, сообщила сегодня, 17 октября, пресс-служба управления федеральной антимонопольную службы по Калининградской области.

Ранее Калининградское УФАС России обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с заявлением о привлечении АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» к административной ответственности за злоупотребление доминирующим положением.

Оба предприятия осуществили действия по установлению необоснованного размера стоимости услуг по ограничению/возобновлению режима потребления электроэнергии потребителям, что привело к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей и нарушению закона от «О защите конкуренции».

В результате АО «Янтарьэнерго» оштрафовано на 20 146 329,28 рублей, а ОАО «Янтарьэнергосбыт» — на 562 500 рублей.