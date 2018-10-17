СГК начинает новый проект по развитию тепловых сетей Абакана

Абакан, , 14:47 — REGNUM Сибирская генерирующая компания (СГК) готова приступить к реализации нового инвестиционного проекта стоимостью 140 миллионов рублей в столице Хакасии — городе Абакане.

К осени 2019 года, то есть меньше чем за год, энергетикам СГК предстоит выполнить трёхлетний объем работ по развитию тепловых сетей в юго-западной части Абакана. Именно в этом районе в настоящее время наблюдается повышенный спрос на тепло.

Сейчас развитие жилой застройки юго-западного района сдерживает недостаточная пропускная способность тепловых сетей, которые были спроектированы и построены ещё в 80-е годы прошлого века. Энергетики СГК рассчитывают снять технологическое ограничение по подключению к централизованной системе отопления уже к концу будущего года. Для этого предстоит полностью реконструировать магистральную теплосеть, снабжающую район тепловой энергией, построив дополнительно трубопровод от Абаканской ТЭЦ протяжённостью около трёх километров в надземном исполнении и 600 метров в подземном. Инвестиции Сибирской генерирующей компании в развитие района составят более 140 миллионов рублей.

При этом повышенные обязательства компания готова выполнить в рекордно короткий срок — к зиме 2019−2020 годов, в то время как Схемой теплоснабжения Абакана до 2030 года строительство магистрали предусмотрено к 2022 году, подчёркивают энергетики СГК.

«Благодаря реализации проекта мы рассчитываем не только отрегулировать гидравлический режим в юго-западном районе Абакана, но и создать техническую возможность для подключения к центральному отоплению новых потребителей в поселке Красный Абакан и переводу на центральное отопление жителей частных домов в 9 и 10 жилых районах, что станет существенным вкладом и в улучшение экологической ситуации в столице Хакасии», — прокомментировал директор Абаканского филиала СГК Андрей Аплошкин.

По его словам, компания располагает необходимой техникой, материалами и квалифицированным персоналом, готовым реализовать проект в кратчайшие сроки.

По планам, работа по проектированию тепломагистрали начнётся уже в январе. Трубопровод станет второй тепломагистралью, построенной в Абакане за последние 30 лет. Первая — так называемая «перемычка», соединившая центральную и северную магистральные ветки тепловых сетей столицы Хакасии, построена и введена в работу энергетиками СГК в июле 2018 года.

Справка: Сибирская генерирующая компания (СГК) — энергетический холдинг, осуществляющий свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области, Хакасии, Тувы. Основные виды деятельности — производство тепло‑ и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. В состав группы входят 4 ГРЭС, 1 ГТЭС и 18 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью — 10,9 ГВт и тепловой мощностью — 23,9 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяженностью 9 624 км, ремонтные и сервисные компании, крупнейшая управляющая компания Красноярска. На долю станций СГК приходится порядка 23−25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Численность персонала компаний Группы СГК составляет 32 тыс. человек.