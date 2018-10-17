Безработица, нищета, иммиграция: жители Литвы назвали главные угрозы стране

Вильнюс, , 14:47 — REGNUM

Согласно исследованию Евробарометра, результаты которого сегодня, 17 октября, распространила пресс-служба Европарламента, среди угроз Литве, по мнению жителей страны, нет ни внешних угроз «со стороны России», о которых ежедневно говорят литовские власти и СМИ, но даже угроза терроризма гораздо ниже, нежели в среднем по Европе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, согласно исследованию, 41% опрошенных литовцев главной угрозой для страны, от которой Литву должен защищать ЕС, назвали безработицу, 38% респондентов считают, что угроза бедности, 29% нелегальная иммиграция. Последний пункт достаточно любопытен тем, что в Литве вообще отсутствует как явление иммиграция из стран Ближнего Востока и Северной Африки — Литва в итоге даже не приняла 1105 беженцев, которые должны были прописаться в Литве по требованию ЕС. Однако в последние годы Литва переживает наплыв гастарбайтеров из Украины. По приведённым результатам Евробарометра непонятно, кого имели ввиду респонденты, выбирая как угрозу «нелегальных иммигрантов».

При всём этом жители Литвы, судя по исследованию, склонны верить в Евросоюз, но критически относиться к собственной стране. Так, 68% опрошенных считают пребывание Литвы в ЕС положительным моментом, 88% уверены, что ЕС приносит пользу Литве, при этом 43% литовцев считают, что положение в Литве ухудшается (против 35%, которые уверены в обратном).