4 месяца без зарплаты. «Оппоблок» грозит Киеву «голодным бунтом» шахтеров

Киев, , 14:45 — REGNUM Правительство Украины и премьер-министр Владимир Гройсман вынуждают шахтеров устроить в Киеве «голодные бунты» из-за четырехмесячной невыплаты зарплат. Об этом 17 октября депутат от фракции «Оппозиционный блок» Сергей Сажко.

«Вынужден обратиться к правительству от имени многотысячного коллектива государственного предприятия «Селидовуголь» относительно критической ситуации, которая там сложилась… На сегодняшний день долг по зарплате составляет 230 млн грн (8,2 млн долл). Не проплачен даже июнь, а уже заканчивается октябрь… Ситуация с каждым днем только ухудшается. Общий долг уже четыре месяца», — сказал Сажко.

Он сообщил, летом Рада приняла закон о дополнительном выделении на потребности угольной отрасли 50,1 млн долл, но эти деньги так и не поступили на угольные шахты.

«При этом летом парламент принял законопроект №8362 о выделении государственным шахтам средств в размере 1,4 млрд грн на погашение долгов, оборудование новых очистных забоев, но все так и остается только на бумаге. Денег на предприятиях как не было, так и нет. На двух из четырех шахтах объединения (ГП «Селидовуголь») уже более полугода нет ни одной оборудованной лавы. Ресурса работающих лав хватит на 2−3 месяца, а что дальше? Нет даже элементарного оборудования — спасателей», — добавил Сажко.

Депутат упрекнул премьера в неспособности решить проблему угольной отрасли.

«Еще в июле Владимир Гройсман говорил, что взял под личный контроль ситуацию, которая сложилась в угольной отрасли, в частности проблему погашения долгов по зарплатам перед горняками. Подобные общения мы неоднократно слышали и от профильного министерства. … Горняки уже вам не верят. Они вынуждены выходить на улицы и перекрывать трассу, останавливать работу предприятий, чтобы защитить свои законные права и заявить о себе правительству», — рассказал Сажко.

Ранее, 3 октября, горняки шахты «Котляревская» (госпредприятия «Селидовуголь») перекрыли автомагистраль «Днепр — Донецк». По данным Независимого профсоюза горняков Украины, задолженность правительства по зарплатам перед шахтерами ГП «Селидовуголь» составляет 9,1 млн долл с учетом оплаты за сентябрь.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолий Корзан заявил, что общая задолженность перед рабочими угольной отрасли страны составляет около 16,6 млн долл.

Напомним, угледобывающие предприятия Украины в 2017 году уменьшили добычу рядового угля на 14,6% (на 5 млн 947,9 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом — до 34 млн 916,2 тыс. тонн. По данным министерства энергетики и угольной промышленности, добыча коксующегося угля упала на 18,6% (на 1 млн 554,1 тыс. тонн) — до 6 млн 807,3 тыс. тонн, энергетического — на 13,5% (на 4 млн 393,9 тыс. тонн), до 28 млн 108,8 тыс. тонн. В январе-сентябре 2018 года на Украине добыли на 5% меньше угля, чем в аналогичный период прошлого года. Так, за 9 месяцев 2018 года было добыто 24,849 миллиона тонн угля. Государственные угледобывающие предприятия за 9 месяцев текущего года добыли 3,15 миллиона тонн угля, а это на 11% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.