«Решая судьбу Кумтора, Бишкеку важно не перегнуть палку» — эксперт

Бишкек, , 14:34 — REGNUM Бишкек не в состоянии самостоятельно разрабатывать Кумтор, но ему может быть выгодно затянуть переговоры вокруг его дальнейшей судьбы — так оценивает ситуацию вокруг крупнейшего золотого рудника российский эксперт по Туркестану Иван Ипполитов. В этом году на месторождении Кумтор должны добыть свыше 15 тонн золота, однако дальнейшая судьба его неизвестна. В первой декаде ноября парламент республики соберется, чтобы вновь обсудить условия распределения средств между республикой и зарубежными инвесторами.

: Как вы считаете — удастся ли киргизским властям и канадским инвесторам придти к компромиссу?

Как и несколько лет назад, так и сейчас у меня нет 100% уверенности, что работа на руднике «Кумтор» в Киргизии будет продолжаться без проблем.

Причина банальна и озвучена уже не раз — это крупнейшее предприятие в стране, дающее львиную долю дохода в госбюджет. В условиях политической нестабильности, когда новое руководство для оправдания реальных или мнимых проблем обвиняет своих предшественников, источник дохода всегда находится в поле зрения.

К сожалению, экономическая ситуация в Киргизии далека от идеала и это дополнительная причина для спекуляций на теме инвестиций и иностранных проектов.

Судя по опыту последних лет, с трудом верится, что спекуляции вокруг золота на «Кумторе» когда-либо закончатся. Справедливости ради надо вспомнить периоды, когда Бишкек предпринимал определенные попытки договориться с инвесторами, но каждый раз в последний момент что-то срывалось. И все возвращалось в исходную или почти исходную точку.

Этот многолетний переговорный процесс по руднику стал поводом для шуток и его. (Популярный сериал в 90-х годах, ставший стала нарицательным обозначением длительных, запутанных и отчасти бессмысленных событий — прим. ИА REGNUM ).

: Почему переговоры затянулись на столь долгий срок?

Порой кажется, что переговорщики больше заинтересованы в самом процессе, а не в результате.

Я не имею в виду какие-то радикальные решения, вроде национализации, которые в свое время предлагались для того, чтобы одним махом решить накопившиеся проблемы. Это опасный шаг с точки зрения права и имиджа страны. Кроме того, далеко не очевидно, что Киргизия способна разрабатывать рудник самостоятельно и получать от него ту прибыль, которую она получает сейчас.

Скорее, это может быть планомерная работа по улучшению условий соглашения с четким обозначением принципиальных для страны позиций.

Не исключено, что подвешенное состояние соглашения по руднику сейчас устраивает Бишкек по нескольким моментам. Первый — политический, неоднократно использовался для политических упреков в отношении власти и чиновников. Второй, как я уже говорил, — не самая хорошая экономическая ситуация, совпадающая с окончанием года, когда традиционно вылезает дефицит бюджета.

Возможно, сейчас Бишкек сознательно откладывает принятие решения, надеясь, что со временем сможет выторговать другие условия по руднику. Может быть, такая тактика оправдана. Ведь на протяжении тех лет, пока канадская компания работает в Киргизии, власти действительно улучшили условия соглашения в свою пользу.

Если Бишкек придерживается этой тактики, то, решая судьбу Кумтора, ему важно не перегнуть палку. Для стороннего наблюдателя не понятно, где именно проходит эта грань, за которую переговорщикам лучше не заступать, дабы ситуация вообще не вышла из-под контроля.

Хочется верить, что представители интересов Киргизии ее чувствуют.