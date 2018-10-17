Бежицкий сталелитейный завод сменил руководителя

Брянск, , 14:23 — REGNUM Совет директоров производственного объединения «Бежицкая сталь» (входит Трансмашхолдинг) назначил генеральным директором завода Игоря Мочалина, ранее руководившего Воронежским механическим заводом, сообщает 17 октября пресс-служба предприятия.

К своим обязанностям новый директор приступил 15 октября. В этот же день его представили трудовому коллективу предприятия.

Отмечается, что руководитель имеет солидный опыт работы на крупнейших промышленных предприятиях. С 2009 года он возглавлял Ростовский литейный завод, с 2013-го — Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов, а в 2017-м пришел на Воронежский механический завод — филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».

В местных СМИ отмечают, что кадровая перестановка на заводе может быть связана с происшествием в конце августа. Тогда, в результате обрушения стены литейной печи пострадали пять рабочих. Специалисты установили, что во время плавки вода из труб охлаждения попала внутрь печи, что привело к выбросу пара и разрушению её свода.

Бежицкий сталелитейный завод — один из крупнейших производителей и поставщиков вагонного литья в России. В настоящее время предприятие выпускает более двухсот наименований литья для грузовых и пассажирских вагонов, электропоездов метрополитена, дизельного и локомотивного производства.