Костромских тепловиков оштрафуют за неасфальтированную улицу

Кострома, , 14:18 — REGNUM Костромскую теплогенерирующую компанию оштрафовали за срыв асфальтирования улицы Сутырина в Костроме, сообщает областное телевидение «Русь». Административный штраф за данное нарушение оценивается от 100 тысяч до миллиона рублей.

Ремонт сетей на улице Сутырина был начат с июня текущего года, улицу должны были открыть для движения 15 октября. Тепловики не восстановили снятый асфальт, объясняя безответственностью подрядчика. Во вторую контрольную дату — 15 октября — компания также не уложились, объяснив срыв переувлажением почвы. За очередное нарушение тепловики вынуждены будут заплатить штраф.

«Мы уже заактировали всё. Следующий срок мы даем до конца недели. Если не будет выполнено, в выходной день опять всё актируем, опять даём также 5 дней для выполнения. По статье 11 административный штраф предусмотрен от 100 тысяч до миллиона. Так что всё-таки большие штрафы. И я думаю, всё-таки задумается теплогенерирующая компания о том, чтобы выполнить в срок и не уйти нам в зиму с этой раскопкой», — предположил начальник управления муниципальных инспекций администрации Костромы Сергей Басов.

ИА REGNUM напоминает, что Костромская теплогенерирующая компания ТГК-2 проводит ремонт на улице Сутырина 5 месяц. В августе тепловики заменили 230 метров магистральных сетей и должны были заасфальтировать участок до 25 сентября.

«На субподряд взяли не совсем серьёзную фирму, вот так долго и затянулось. Мы тут приняли все усилия, угрозы можно сказать, всё, что могли. Сейчас работы там ведутся. Сегодня как нам обещали, должны сделать гравийную подсыпку, утрамбовку», — пообещал директор тепловых сетей ТГК-2 Василий Леонов.

По словам начальника управления муниципальных инспекций администрации города Костромы Сергея Басова в прошлом году «данная организация заработала штраф на 2 миллиона 700 тысяч» по аналогичному нарушению во время ремонтных работ на участке, расположенного ближе к улице Индустриальной.