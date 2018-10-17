С начала года ВВП Киргизии вырос на 1,2% и превысил 347,5 млрд рублей

Бишкек, , 14:13 — REGNUM Номинальный объем валового внутреннего продукта Киргизии за январь — сентябрь 2018 года достиг 368,4 млрд сомов (более 347,5 млрд рублей). Рост экономики в этот период составил 1,2%, а инфляция снизилась на 1,1%. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Показатели производства промышленной продукции снизились на 4,7%. Причиной тому послужил спад производства в обрабатывающей промышленности — на 2,7% и в сфере добыче полезных ископаемых — на 36,7%.

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство произвели продукции на сумму 160 млрд 724 млн сомов (более 151,6 млрд рублей), что больше показателя аналогичного периода 2017 года на 2,4%.

Вклад сферы строительства в экономику Киргизии достиг 82 млрд 901,2 млн сомов (свыше 78,2 млрд рублей), а реальные темпы роста составили 7,2%.

В сфере услуг зафиксирован рост показателей на 2%. При этом на 5,6% выросли показатели услуг оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов составил 5,6%, а рост розничной торговли (кроме торговли автомобилями и мотоциклами) составил 3,8%.

Гостиничный и ресторанный бизнес увеличил прибыль на 7%, а доходы от почтовой и курьерской деятельности выросли на 1,2%. В то же время сфера услуг связи ухудшила показатели на 7,7%. Услуги пассажирских перевозок выросли на 3,2%, а объем перевозки грузов увеличился на 4,1%.

Численность официально зарегистрированных безработных на конец сентября 2018 года составила 68,5 тысячи человек и увеличилась на 9,1%. Среднемесячная заработная плата с начала года выросла на 4,7% и составила около 15,8 тысячи сомов (14,9 тысячи рублей).

ИА REGNUM напоминает, что объем валового внутреннего продукта Киргизии по итогам 2017 года превысил 520,9 млрд сомов (более 491,4 млрд рублей по текущему курсу) и увеличился в сравнении с 2016 годом на 4,6%. Инфляция по итогам минувшего года выросла на 3,2%.

Промышленность в этот период произвела продукции на 94,9 млрд сомов (более 89,5 млрд рублей), сельскохозяйственная отрасль — на 64,2 млрд сомов (более 60,5 млрд рублей), сфера строительства — на 42,9 млрд сомов (около 40,5 млрд рублей), оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов — на 93,2 млрд сомов (87,9 млрд рублей).