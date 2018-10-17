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В Литве инфляция выше, чем в среднем по ЕС

Экономика

Об этом объявило европейское статистическое агентство

Вильнюс, 17 октября 2018, 14:08 — REGNUM  Евростат сегодня, 17 октября, представил данные об инфляции в ЕС. Согласно им, в Литве она опережает средний показатель среди 28 членов стран сообщества, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При этом она ниже, чем в других двух странах Прибалтики. Годовая инфляция в Литве составила 2,4%, в Латвии 3,3%, в Эстонии — 3,5%. Средний уровень годовой инфляции по ЕС — 2,2%. Самый большой рост цен зафиксирован в Румынии — 4,7%. Лучше всего для потребителей дела обстоят в Дании. Там зафиксирована дефляция в 0,5%. Это единственная страна ЕС, где не росли цены.

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Экономика Евросоюза
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