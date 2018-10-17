Китай из-за санкций США отказался ремонтировать российское судно

Владивосток, , 13:49 — REGNUM Ремонт российского судна «Нептун» компании «Гудзон», расположенной во Владивостоке, сильно затягивается. Виной тому отказ судостроительного завода в Шанхае исполнять обязательства по контракту. Об этом заявил директор «Гудзона» Геннадий Кононенко.

По его словам, своё решение руководство предприятия обосновало тем, что суда компании находятся в санкционном списке США. Переговоры с руководством завода ведутся уже несколько дней. Убытки от простоя судна уже в три — четыре раза превысили затраты на его ремонт.

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Кроме того, по информации заместителя гендиректора по управлению флотом «Гудзона» Олега Аникина, задержка с ремонтом «Нептуна» (вместо одного месяца судно стоит в ремонте уже полгода) привела к срыву нескольких оборонных контрактов.

«У нас несколько раз срывались крупные контракты. В том числе подходит контракт с «Восточной верфью» по линии Минобороны. Он уже срывается, а это прямая угроза обеспечению обороноспособности страны», — приводит РИА Новости слова Аникина.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа власти США внесли в список санкций по КНДР двух граждан России, шесть российских судов и два предприятия. В их числе оказалась и судоходная компания «Гудзон», базирующаяся во Владивостоке. Санкции были введены за торговлю с Северной Кореей и найм северокорейских рабочих.

Напомним, в конце сентября в южнокорейском порту Пусан было задержано принадлежащее «Гудзону» судно «Севастополь». А уже в первых числах октября 2018 года Южная Корея запретила всем судам компании «Гудзон», попавшей в санкционный список минфина США, вход в порты страны.

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