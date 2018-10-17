Пассажиры такси будут застрахованы

Москва, , 18:19 — REGNUM Законопроект, направленный на обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) для легковых такси, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

Речь идет о том, чтобы обязать перевозчиков такси страховать свою ответственность на случай причинения вреда жизни и здоровью пассажиров.

Сегодня такие нормы распространяются на все виды транспорта, кроме легковых такси. Между тем, как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, рынок такси активно развивается и растет, в связи с чем растет и количество аварий на таком виде транспорта.

«В настоящее время все, на что может рассчитывать пострадавший пассажир такси, — это компенсация по ОСАГО владельца транспортного средства, составляющая максимум 500 тыс. рублей. Между тем выплата в случае причинения вреда жизни пассажиров автобусов или троллейбусов составляет 2 млн рублей», — заявил Володин.

Если закон будет принят, то выплата пассажирам такси также будет составлять 2 млн рублей.

Между тем, как заявил журналистам глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев («Единая Россия»), закон может быть принят не раньше 2019 года. В частности, отметил он, текущая версия не полностью защищает пассажира. Так, по его словам, закон следует принимать одновременно с инициативой по регулированию работы такси в РФ (включая агрегаторов) в целом, поскольку сегодня никто не занимается режимом труда и отдыха водителей или доходной частью такси, а многие заказы такси своевременно не выполняются.

«Этот закон должен в первую очередь работать на пассажира, а не на страховщика, который там будет какую-то сумму денег иметь, мы принимаем такое решение. В первом чтении его сегодня рассмотрим, дальше создаем комиссию и рабочую группу и работаем по пакету этих законов, и будем выносить, скорее всего, его в 2019 году», — заявил Москвичев.