В рейтинге конкурентоспособности Казахстан занял 59-е место

Астана, , 13:27 — REGNUM В рейтинге глобальной конкурентоспособности, составленным Всемирным экономическим форумом, Казахстан занял 59-е место, сообщает 17 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на заместителя директора департамента стратегического анализа и планирования министерства национальной экономики республики Бауыржана Турлыбекова.

По его словам, республика заняла первое место по доступности энергоснабжения. Рейтинг конкурентоспособности состоит из 12 факторов. Казахстан занял первое место только по одному из показателей фактора «Инфраструктура». В рамках данного фактора республика заняла 63-е место.

Отметим, что 17 октября Всемирный экономический форум опубликовал отчет по глобальному индексу конкурентоспособности в 2018 году. Рейтинг 2017 года был обновлен, согласно новой методики расчета.