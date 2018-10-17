В Минэнерго РФ назвали условия запуска проекта «Северный поток — 3»

Москва, , 12:59 — REGNUM В том случае, если в странах Евросоюза возрастет спрос на природный газ, Россия может запустить проект третьей ветки газопровода «Северный поток». Об этом сообщил замглавы Минэнерго РФ Анатолий Яновский.

По его словам, для запуска проекта необходимо, что бы он был экономически целесообразен. Также Яновский подчеркнул, что сооружение газопровода — «вопрос не политики, а экономики».

«Если будет дополнительный спрос в Европе, то почему бы и нет?» — цитирует его слова ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября бывший польский министр обороны Антоний Мачеревич заявил, что строящийся российский газопровод «Северный поток — 2» является бедствием и «петлей на шее» для Польши.

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