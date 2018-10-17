Деньги Эр-Рияда нивелировали конфликт с США: эксперт о ценах на нефть

Москва, , 12:50 — REGNUM Визит 16 октября в Эр-Рияд госсекретаря США Майка Помпео удивительным образом совпал с перечислением Саудовской Аравией 100 млн долларов Соединенным Штатам. Эти деньги были обещаны королевством за стабилизацию в зоне контроля ИГИЛ (организация, запрещенная в России) в Сирии, отмечает финансовый консультант Teletrade (ООО «ТелетрейдБел») Михаил Грачев в комментарии для ИА REGNUM о ценах на нефть.

Кроме этого, Эр-Рияд согласился принять участие в расследовании конфликта. Таким образом, можно сказать — «вот и всё, что было…». Более до конца недели значимых новостей не ожидается, настроения на рынке будут определяться текущими новостями.

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Последние из них — запасы нефти в США, по данным Американского института нефти API, показали снижение на — 2,100 млн баррелей. Это позволило ценам умеренно расти на сегодняшних азиатских торгах. Цена марки Brent колеблется около 81,70 долларов за баррель, WTI торгуется немного выше 72,10 долларов за баррель.

В том случае, если вечерняя статистика по запасам от министерства энергетики США подтвердит снижение запасов, цена может закрепиться выше 82,00 долларов за баррель по марке Brent. Вероятность такого развития событий достаточно высока, так как США продолжают испытывать на себе последствия урагана «Майкл».

В остальном, рынок внимательно следит за развитием событий вокруг Ирана и Венесуэлы. Суточное производство нефти в последней неуклонно снижается. Эта проблема, которая на время отошла в тень, может активизировать покупки на сырьевом рынке в совокупности с Ираном после 4 ноября.

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