Госдума ускоряет защиту прав дизайнеров

Москва, , 12:38 — REGNUM Законопроект, направленный на защиту авторских прав дизайнеров, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

Предлагается введение механизма временной правовой охраны промышленных образцов с момента публикации сведений о заявке в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, по аналогии с существующим регулированием в отношении заявок на изобретения.

Авторы обратили внимание на то, что сейчас на получение патента нужно 20 месяцев.

«Дизайнеры рассказали, что они, например, делают принты, отсылают несколько вариантов заказчику, который утверждает один вариант и заключает на него договор, а все остальные образцы использует», — указала автор инициативы депутат Наталья Костенко («Единая Россия»).