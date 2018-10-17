Эксперт о льготных билетах для Дальнего Востока: других способов нет

Москва, , 12:17 — REGNUM Билеты по льготным ценам на рейсы между Дальним Востоком и западной частью страны распродаются очень быстро, для части граждан это единственный способ сообщения, а субсидирование билетов — единственная доступная государству форма помощи, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 17 октября, глава консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак, комментируя сообщения о выделении дополнительных средств на субсидируемые билеты на рейсы на Дальний Восток.

Как сообщалось ранее, в «Аэрофлоте» сообщили о прекращении продаж льготных билетов на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград. Все выделенные государством субсидии уже освоены, билеты по льготным ценам проданы. В министерстве транспорта в свою очередь сообщили о рассмотрении вопроса об оперативном выделении еще 300 млн рублей на перевозки по субсидируемым тарифам на Дальний Восток.

Билеты по льготной цене действительно распродаются очень быстро. Для части живущих на Дальнем Востоке граждан покупка таких льготных билетов — единственный вариант добраться до западной части страны.

Реальная цена этих билетов высока не только из-за расстояния, но и из-за того, что требуется перевозка на определенного типа воздушных судах. Если в правительстве считают нужным помогать жителям Дальнего Востока перемещаться в западную часть страны, то денежная поддержка авиакомпаний — единственный способ.

Схожий способ применяют, к примеру, и в США для организации сообщения с Аляской: используют субсидирование, но непрямое. Там сходные условия и проблемы: немного людей, низкая интенсивность потоков. Впрочем, сравнивать с США или Канадой трудно — там другая покупательная способность населения.