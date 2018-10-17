Саратовский минздрав не нашел нарушений в обеспечении больных лекарствами

Саратов, , 12:07 — REGNUM После гибели 28-летней женщины-диабетика из-за нехватки необходимых лекарственных средств вопрос лекарственного обеспечения и оказания медицинской помощи больной сахарным диабетом изучила комиссия минздрава Саратовской области по поручению главы региона Валерия Радаева. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве области.

В состав экспертной комиссии вошли девять человек — высококвалифицированные специалисты, в том числе сотрудники СГМУ и ведущих клиник региона.

По словам главы минздрава Натальи Мазиной, комиссия пришла к выводу, что обеспечение пациентки лекарствами базисной терапии, в том числе инсулином, было организовано надлежащим образом, в полном объеме, нарушений по срокам обеспечения не было.

«По одному препарату сопутствующей терапии имел место кратковременный перерыв, что не могло оказать прямого влияния на исход заболевания», — подчеркнула министр. По оценке экспертов, выявленный случай нарушения при заполнении медицинской карты также не мог повлиять на исход заболевания.

Мазина добавила, что около 50% областного финансирования по программе развития здравоохранения направляется на медицинские препараты и средства для больных сахарным диабетом. В текущем году эта сумма составила 325 млн рублей, а также дополнительно — 20 млн рублей.

Тем не менее губернатор Радаев поручил вести постоянный мониторинг запасов лекарственных средств в аптеках и оперативно реагировать на обращения граждан.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, после проведения проверки по заявлению 28-летней женщины в связи с необеспечением ее необходимыми лекарственными средствами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Женщине — инвалиду I группы по заболеванию «сахарный диабет» для предотвращения развития почечной недостаточности были рекомендованы препараты железа и «Эпоэтин», лекарственные средства она получала в 2017 году.

Однако с января по май 2018 года нужные препараты врачи Саратовской городской поликлиники № 20 не выписывали, ссылаясь на отсутствие лекарств в аптеках в необходимом количестве.

Уточняется, что аукцион на поставку указанных лекарственных средств был объявлен лишь в мае и признан несостоявшимся. Повторно госзакупка была проведена лишь спустя месяц, а контракт на поставку препаратов заключили только в августе 2018 года. Препараты больной покупали родственники, но в недостаточном объеме.

Вместе с тем, уже после возбуждения уголовного дела женщина скончалась в больнице.

Позднее этот случай прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин в курсе данной ситуации и считает это поводом, для принятия мер, предупреждающих негативные последствия в будущем.

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