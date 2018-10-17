Среда, 17 Октября 2018 года
12:32:10 МСК

Трамп: США будут жёстко конкурировать с РФ на энергетическом рынке

Экономика

По словам американского лидера, именно он упрекнул власти Германии в том, что Берлин платит Москве за газ «миллиарды долларов»

Трамп: США будут жёстко конкурировать с РФ на энергетическом рынке
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 17 октября 2018, 12:06 — REGNUM  Сегодняшняя политика администрации США предполагает жесткую конкуренцию с Россией в энергетической сфере. Об этом в интервью телеканалу Fox Business заявил президент США Дональд Трамп.

По словам американского лидера, если взглянуть на те действия, которые он предпринимает в сфере энергетики, станет ясно, что США составляют конкуренцию России в сфере энергетики. Трамп подчеркнул, что именно он упрекнул власти Германии в том, что Берлин платит Москве за газ «миллиарды долларов».

Читайте также: Меркель выбила у Вашингтона последний козырь против «Северного потока — 2»

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля Дональд Трамп заявил, что его страна будет конкурировать с проектом газопровода «Северный поток — 2». Трамп считает, что данный газопровод строится не в интересах ФРГ, и США обязательно будут конкурировать с этим проектом, так как продают свой сжиженный природный газ.

Читайте также: Трамп: США будут конкурировать с проектом «Северный поток — 2»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-американские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить