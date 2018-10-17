Без «лабутенов» оставили таможенники иркутских модниц

Иркутск, , 12:11 — REGNUM Иркутским модницам не суждено стать обладательницами так называемых «лабутенов», с лёгкой руки известного певца снискавших небывалую популярность в России. Таможенники Приангарья провели расследование и выяснили, что партия из 100 пар женской обуви хотя и имеет характерную красную подошву и каблуки, к изделиям обувного модельера Кристиана Лубутена никакого отношения не имеет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснила начальник отдела товарной номенклатуры и происхождения товаров Иркутской таможни Жанна Ильина, товар, полученный одной из иркутских фирм, проходил по документам как «обувь повседневная взрослая: туфли женские», а страной изготовителем указан Китай. Помимо того, что «повседневная обувь» оказалась с каблуками и была маркирована словом «Lianjiamei», таможенники обратили внимание на подошву красного цвета.

«Подошва женских туфель красного цвета представляет собой товарный знак, зарегистрированный в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности. В России данный товарный знак также внесен в реестр международных товарных знаков Роспатента. В соответствии с правом Евразийского экономического союза товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности, внесенные в реестр объектов интеллектуальной собственности, находятся под государственной защитой», — пояснила Жанна Ильина.

Несмотря на признаки контрафакта и проведенную таможенную экспертизу, показавшую, что товарный знак на «лабутенах», а также цвет, нанесенный на подошвы туфель, сходны до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, сотрудники Иркутской таможни связались с московским представительством Christian Louboutin, которые лишь подтвердили подозрения: товар является контрафактным и Кристиан Лубутен не заключал с иркутской фирмой, а так же с производителем и отправителем товаров в Китае каких-либо договоров, предоставляющих право использования своих товарных знаков, в том числе, посредством их производства, реализации, хранения и импорта товаров.

«По оценке правообладателя, общая сумма нанесенного ущерба составила около 4 миллионов рублей, так как минимальная стоимость одной пары туфель оригинального товара, по сведениям правообладателя, должна быть не менее 39,9 тысячи рублей», — пояснила Жанна Ильина.

По итогам рассмотрения дела об административном правонарушении Арбитражный суд Иркутской области принял решение о конфискации контрафактных «лабутенов» и назначил коммерсантам штраф за незаконное использование чужого товарного знака в размере 50 тысяч рублей. В Иркутской таможне также отметили, что после конфискации «лабутены», скорее всего, будут уничтожены.