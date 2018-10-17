Нацбанк Казахстана прокомментировал передачу пенсионных активов частникам

Астана, , 12:00 — REGNUM Правительство Казахстана пока не приняло решение о передаче активов Единого накопительного пенсионного фонда Казахстана в управление частным компаниям, заявил 17 октября председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев, сообщает издание Zakon.kz.

Глава финансового регулятора отметил, что концепция о передаче активов управляющим компаниям пока только обсуждается. Однако Национальный банк республики выступает за восстановление института частных управляющих компаний.

Акишев добавил, что вкладчики сами будут выбирать управляющие компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября министр финансов Казахстана Берик Шолпанкулов поддержал инициативу Национального банка о передаче активов пенсионного фонда в управление частным компаниям.

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