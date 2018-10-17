В Госдуме осудили рейдерскую конкуренцию США в энергетике

Москва, , 11:46 — REGNUM Намерение президента США Дональда Трампа конкурировать с Россией на европейском рынке энергоносителей демонстрирует настрой Вашингтона продолжать политическое и экономическое давление на Европу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«При этом методы, которыми США пытается увеличить влияние на европейских потребителей, выглядят неприкрытым насилием и рейдерством», — отметил парламентарий.

Грубое давление Вашингтона на европейских партнеров с целью препятствования реализации энергетического проекта «Северный поток-2» — это прямое вмешательство в дела европейских стран, шантаж международного энергетического сообщества и наглядный пример недобросовестной конкуренции со стороны США, указал также он.

«Северный поток — 2» строится от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. В Финляндии и Германии уже приступили к укладке двух ниток газопровода.

Президент США Дональд Трамп добивается того, чтобы США составили конкуренцию России на рынке энергоносителей. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox Business.