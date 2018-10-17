Удмуртия продлит программу реструктуризации бюджетных кредитов до 12 лет

Ижевск, , 11:45 — REGNUM Удмуртия планирует увеличить срок действия программы реструктуризации бюджетных кредитов с семи до 12 лет. С этой целью принято решение увеличить параметры бюджета на 1,199 млрд рублей по уплате налога на имущество государственными и муниципальными учреждениями, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Предложение поможет снизить нагрузку на бюджет в 2020—2024 годах в связи со снижением объема платежей в рамках реструктуризации задолженности республики.

«В 2020 году планируется сэкономить 971 млн рублей, в 2021—2024 годах по 1,943 млрд рублей ежегодно», — уточнили в правительстве.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в сентябре 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что с января 2018 года стартует программа реструктуризации бюджетных кредитов, рассчитанная как минимум на семь лет. По словам главы государства, первые два года действия данной программы будут заложены максимально льготные условия: регионы будут выплачивать всего по 5% своего долга ежегодно. Такой график позволит субъектам РФ только в ближайшие два года высвободить в общей сложности 428 млрд рублей. Для отдельных, наиболее закредитованных регионов эта программа может быть еще «более льготной» и продлится до 12 лет.

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