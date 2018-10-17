Глава Нацбанка Казахстана прокомментировал ситуацию с «тонущими» банками

Астана, , 11:45 — REGNUM Ликвидация банка Астаны, ЭксимБанка и Qazaq Banki возможна только в случае положительного решения суда, заявил глава Национального банка Казахстана Данияр Акишев, сообщает 17 октября издание Zakon.kz.

Финансовый регулятор направил все необходимые материалы в суд. Акишев добавил, что после вступления решения суда в законную силу в течение 14 дней будет определен банк-агент, и вкладчикам выплатят деньги из средств казахстанского фонда гарантирования депозитов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2018 года компании генерального директора «Фридом Финанс» Тимура Турлова выкупили у розничных инвесторов акции АО «Банк Астаны» стоимостью 7 млрд тенге ($19,72 млн по курсу на 25 сентября).

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