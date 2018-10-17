Воронежцы смогут провести зимний отпуск в Сочи и в Крыму

Воронеж, , 11:41 — REGNUM Улететь из Воронежа в Крым и Симферополь теперь можно и зимой, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию международного аэропорта «Воронеж» 17 октября.

«Всю зиму — Сочи и Симферополь из Воронежа — прямые рейсы два раза в неделю», — говорится на официальной странице аэропорта Вконтакте.

В пресс-службе аэропорта «Симферополь» уточнили, что прямые рейсы по маршруту Симферополь — Воронеж будет выполнять авиакомпания «РусЛайн», с 27 октября. Обслуживать рейсы будут самолеты Bombardier CRJ-100/200 вместимостью 50 кресел.

Рейсы будут отправляться дважды в неделю, по средам и субботам. По средам из Воронежа в 13:55, прилет в 15:50, вылет из Симферополя в 16:40, прибытие в Воронеж в 18:40. По субботам вылет из Воронежа в 14:10, прибытие в 16:10, вылет из Симферополя в 17:10, прибытие в Воронеж в 19:10. В Сочи улететь из Воронежа можно будет по вторникам и субботам. Во вторник вылет из Воронежа в 08:45, прилет в 10:40, в Воронеж рейсы будут отправляться в 11:40 с прилетом в 13:35. По субботам рейсы в Сочи будут отправляться в 06:45 с прилетом в 08:40, обратно — в 09:40 с прибытием в Воронеж в 11:35.