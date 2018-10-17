Туалет под хохлому: в Госдуме обсуждают поддержку региональных брендов

Москва, , 11:36 — REGNUM В Госдуме обсуждают авторское право и границы использования региональных брендов — национальных принтов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

На повестке Совета по защите интеллектуальных прав дизайна при Роспатенте стоит вопрос о региональных брендах, о народных принтах, таких как гжель, хохлома и так далее, отметила депутат Госдумы Наталья Костенко («Единая Россия»).

«Нужно поднимать народные промыслы, но, с другой стороны, из Китая завозят те же павлопосадские платки, и плюс вопрос в том, чтобы корректно использовали эти принты, не туалеты обклеивали хохломой», — указала парламентарий.

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При этом, рассуждает Костенко, есть заинтересованность в том, чтобы продвигалась русская культура, однако злоупотреблений быть не должно.

«В этом смысле условия ее использования должны быть максимально простыми, а с другой стороны, мы не хотим, чтобы туалеты хохломой завешивали», — подчеркнула она.

Кроме того, обсуждается вопрос авторского права на «национальные» принты.

«Минпромторг предлагает, чтобы национальные принты принадлежали Минпромторгу и Минпромторг давал разрешение, это надо обсуждать», — считает Костенко.

В Москве регулярно проходят различные недели моды, до конца ноября в государственном Музее моды проходит выставка писателя и путешественника Павла Манылова «Путешествия как искусство». Участники мероприятий, дизайнеры обращают внимание на проблемы защиты авторских прав в сфере моды.