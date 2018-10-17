«Театр сказок» в Ростове-на-Дону превратят в кинотеатр

Ростов-на-Дону, , 11:24 — REGNUM В Ростове-на-Дону завершается капитальный ремонт «Театра сказок» и бассейна в парке имени Вити Черевичкина. Как сообщил глава Пролетарского района Егор Долматов, после проведённых работ «парк полностью преобразится».

Из городской казны на реконструкцию было выделено 19 млн рублей. Из них 9 млн рублей направлено на реставрацию амфитеатра, который будет оборудован новой сценой с выдвижным экраном для показа кинофильмов.

ИА REGNUM напоминает, что «Театр сказок» не ремонтировался около 40 лет — с момента постройки в 1979 году. Парк преображается в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

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