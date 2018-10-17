Экономика РФ стала конкурентоспособной?

Москва, , 11:28 — REGNUM Составители рейтинга глобальной конкурентоспособности экономик учитывают лишь отдельные, произвольно собранные и крайне спорные показатели, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он 17 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Всемирный экономический форум повысил РФ на две позиции в рейтинге глобальной конкурентоспособности экономик.

«Составителей этих рейтингов совершенно не интересует состояние и перспективы развития экономики, — сказал Кагарлицкий. — Они учитывают комплекс отдельных показателей, причём достаточно произвольно собранных и иногда даже довольно спорных. Как измерить в количественных показателях качество институтов? Или, скажем, благоприятную среду для бизнеса? В лучшем случае это оценивается экспертным опросом, когда сами эксперты (люди, которых в качестве экспертов отобрали другие эксперты) записывают цифры в табличку. Ряд показателей в принципе не поддаётся достоверным расчётам по количественному параметру. Кроме того, экономика в целом, как комплекс в принципе не может быть оценена через сумму отдельных показателей».

Кроме того, директор ИГСО отметил неоднозначность такого понятия, как «конкурентоспособность экономики».

«В чём проблема с конкурентоспособностью? Как правило, чем хуже живут люди в стране, тем выше её конкурентоспособность на мировом рынке, — объяснил Кагарлицкий. — Если взять такой показатель, как стоимость рабочей силы, то конкурентоспособность страны зависит от того, чтобы люди жили плохо. Тогда соответственно есть возможность привлечения капитала для эксплуатации дешёвой рабочей силы. Как только заработная плата начинает расти, капитал старается уйти в страну с более дешёвой рабочей силой. Соответственно власть должна сделать всё, чтобы жизненный уровень населения не повышался. Тогда показатели улучшаются».

Именно поэтому, как считает Кагарлицкий, либеральные экономисты часто не могут понять — почему, когда у той или иной страны хорошие показатели, она тем не менее сталкивается со страшным недовольством своего населения?

«С другой стороны, в РФ качество её институтов считается негативным фактором для бизнеса, — добавил директор ИГСО. — Но на самом деле это не так. Более того, страны с плохими институтами, как правило, более привлекательны для капитала, потому что тогда у него больше свободы: дал на лапу кому надо и решил все свои проблемы. Не надо заботиться об экологии, соблюдении закона, трудовых правах своих работников и так далее. В коррумпированной стране, где проблемы решаются взяткой, бизнес вести удобнее».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге глобальной конкурентоспособности экономики Россия в 2018 году поднялась на две строчки и заняла 43-е место. К такому выводу пришли авторы доклада, опубликованного экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ).

К сильным сторонам российской экономики отнесены макроэкономическая стабильность, проникновение современных коммуникаций, а к слабым — качество институтов и развитость финансового рынка.

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