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Уникальный номер и невиновный пешеход: Госдума меняет закон об ОСАГО

Экономика

Законопроект принят в первом чтении

Москва, 17 октября 2018, 11:03 — REGNUM  Правительственный законопроект, направленный на совершенствование системы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

В частности, правительство предлагает отменить обязательное требование для водителей возить с собой полис ОСАГО в бумажном виде. Каждый полис получит уникальный порядковый номер. Так, уверены авторы инициативы, документ может быть оформлен в электронном виде или же водитель просто может назвать его номер — такие действия будут равнозначны предоставлению бумажного полиса ОСАГО.

Помимо этого, закон также устанавливает, что правительство РФ должно определить перечень сведений, которые необходимо включить в автоматизированную информационную систему обязательного страхования. При этом сами водители смогут получать доступ к этим сведениям бесплатно.

Кроме того, правительство также предлагает сузить круг лиц, которые могут быть привлечены к компенсации за ущерб при ДТП. Так, авторы инициативы предлагают запретить требовать компенсацию с пешеходов, которые пострадали в ДТП, получили ранение, увечье или погибли в результате аварии, даже если они были виновны. Такие же требования должны распространиться и на родственников и наследников этих пешеходов, уверены в правительстве.

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Обязательное страхование автогражданской ответственности
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