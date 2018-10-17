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В Казахстане прокомментировали транспортный затор на границе с Узбекистаном

Экономика

16 октября в очереди простаивали 170 грузовых автомобилей

Астана, 17 октября 2018, 11:04 — REGNUM  Заторы грузового транспорта на казахстанско-узбекистанской границе связаны с ограничениями инфраструктуры, сообщили 17 октября в пресс-службе комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана.

По данным ведомства, с января 2017 года по сентябрь 2018 года рост перемещаемого грузового транспорта увеличился в 3,5 раза. Основная нагрузка приходится на пункт пропуска «Б. Конысбаева». 16 октября в очереди простаивали 170 грузовых автомобилей.

Комитет государственных доходов планирует начать реконструкцию и техническое дооснащение пункта пропуска «Б. Конысбаева» для повышения пропускной способности до 1 000 грузовиков в день.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября на таможенном посту «Б. Конысбаева» очередь из грузовых автомобилей достигла 6 км. Водители фур пожаловались казахстанским СМИ на поборы со стороны инспекторов.

Читайте ранее в этом сюжете: На казахстанско-узбекской границе очередь из фур достигла 6 км

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