В Казахстане прокомментировали транспортный затор на границе с Узбекистаном

Астана, , 11:04 — REGNUM Заторы грузового транспорта на казахстанско-узбекистанской границе связаны с ограничениями инфраструктуры, сообщили 17 октября в пресс-службе комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана.

По данным ведомства, с января 2017 года по сентябрь 2018 года рост перемещаемого грузового транспорта увеличился в 3,5 раза. Основная нагрузка приходится на пункт пропуска «Б. Конысбаева». 16 октября в очереди простаивали 170 грузовых автомобилей.

Комитет государственных доходов планирует начать реконструкцию и техническое дооснащение пункта пропуска «Б. Конысбаева» для повышения пропускной способности до 1 000 грузовиков в день.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября на таможенном посту «Б. Конысбаева» очередь из грузовых автомобилей достигла 6 км. Водители фур пожаловались казахстанским СМИ на поборы со стороны инспекторов.

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