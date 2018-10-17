Минсельхоз Казахстана сократит финансирование проектов по водоснабжению

Астана, , 10:45 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Казахстана сократит финансирование проектов по водоснабжению в связи с возникшими рисками неосвоения бюджетных средств, заявил 17 октября заместитель министра сельского хозяйства Берик Бисебеков на пленарном заседании Мажилиса парламента, сообщает агентство «Казинформ».

Министерство уменьшает финансирование проектов по строительству водопроводов на 2,1 млрд тенге ($5,73 млн). Бисебеков добавил, что сокращение финансирования не повлияет на реализацию плана развития страны до 2025 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября депутаты Мажилиса парламента Казахстана одобрили поправки в республиканский бюджет на 2018−2020 годы, связанные с изменением статуса Чимкента и Туркестанской области. Поправки также учитывают послание президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

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