Сотрудников крупнейшей сети АЗС в ДФО уличили в мошенничестве

Хабаровск, , 11:08 — REGNUM Сотрудников крупнейшей сети АЗС на Дальнем Восток, «ННК-Хабаровскнефтепродукт», уличили в крупном мошенничестве при продажах топлива. Недолив составлял 5% от общего объема реализованных нефтепродуктов. Также есть обвинения и в краже топлива, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе обысков на квартире одного из подозреваемых было обнаружено огромное количество датчиков и самодельных устройств. Задержанный уверял, что они нужны ему для игр. Но, по версии следствия, «игры» были с топливом и приносили немалый доход. В квартире подозреваемого изъяты 10 млн рублей, иностранная валюта, схемы и отчёты. Всего в рамках уголовного дела задержано 13 человек. Их подозревают в хищениях топлива с использованием вредоносной компьютерной программы. Двое подозреваемых арестованы, 10 человек находятся под подпиской о невыезде, один под домашним арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, глава нефтяного клуба Петербурга Олег Ашихмин не нашел логики в действиях правительства РФ, говоря о росте цен на бензин. По мнению эксперта, правительство повышает акцизы, чтобы наполнить бюджет и, одновременно, платит из этого же бюджета компенсации нефтяникам. По мнению Ашихмина, нужно не повышать акцизы, а добиться наполнения внутреннего рынка необходимыми объемами топлива. Тогда оптовые цены, как минимум, стабилизируются, как максимум снизятся.