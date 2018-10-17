Россия поднялась в рейтинге глобальной конкурентоспособности экономики

Вашингтон, , 10:25 — REGNUM В рейтинге глобальной конкурентоспособности экономики Россия в 2018 году поднялась на две строчки и заняла 43-е место. Об этом свидетельствуют данные доклада, опубликованного экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Отмечается, что российская экономика в настоящее время набирает 65,6 баллов из 100 возможных и занимает в рейтинге место между Латвией и Кипром. Среди стран БРИКС лучшие чем у РФ показатели демонстрирует Китай (28 место). По данным аналитиков ВЭФ, основную долю в рост рейтинга внесла макростабилизация российской экономики.

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Напомним, ранее эксперты The Wall Street Journal отметили, на фоне санкций против Ирана в мире поднялись цены на нефть, а антироссийские ограничения привели к падению рубля, что в сумме придало серьезную устойчивость российской национальной экономики.

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