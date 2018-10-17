В Толмачёво представили лайнер нового поколения Boeing 737 MAX

Новосибирск, , 10:23 — REGNUM Пассажирский самолет нового поколения Boeing 737 MAX, который пополнил парк авиакомпании S7 Airlines, представили в аэропорту Толмачёво, сообщает 17 октября пресс-служба предприятия.

«Использование Boeing 737 MAX расширит горизонты при планировании маршрутной сети S7 Airlines в аэропорту Толмачёво и позволит открыть новые востребованные направления, а также в большей степени использовать трансферные возможности маршрутной сети S7 Airlines в аэропорту», — сообщила на брифинге коммерческий директор аэропорта Наталья Мжельская.

По ее словам, авиакомпания продолжает активно развивать трансферный проект совместно с аэропортом. Он направлен на создание стыковок между городами Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии и Китая с европейскими и южными городами России, странами Европы, Ближнего Востока, СНГ.

После брифинга S7 Airlines продемонстрировала лайнер представителям прессы на перроне аэропорта Толмачёво. Воздушное судно будет базироваться в Новосибирске и начнёт выполнять полёты с сегодняшнего дня.

Boeing 737 MAX оснащён двумя высокоэффективными современными двигателями CFM-LEAP-1B, позволяющими снизить расход топлива до 15%, а шумовой след — на 40% по сравнению с предыдущими поколениями узкофюзеляжных воздушных судов. Самолёт рассчитан на перевозку 176 пассажиров — 8 в бизнес-классе и 168 в экономическом. Современные кресла оборудованы специальными держателями для мобильных устройств. Кроме того, кресла оснащены розетками с разъёмом USB, позволяющими пассажирам заряжать гаджеты во время полёта.

Читайте также: Аэропорт Толмачёво обслужил почти 330 тысяч пассажиров за лето