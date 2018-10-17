Демурин о вложениях РФ в бумаги США: Раскрепощение идет медленно, но идет

Москва, , 10:20 — REGNUM Продолжающееся сокращение вложений нашей страны в гособлигации США — новость из разряда особенно хороших, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Ранее министерство финансов США сообщило, что Россия сократила вложения в гособлигации США еще на $900 млн. В июле объем вложений составлял $14,9 млрд, а в августе — $14 млрд.

Для меня лично покупка нами американских ценных бумаг всегда была чем-то из разряда «выплаты оброка», «свидетельства о закрепощении». Впрочем, в последнем случае и кавычки не надо ставить: именно закрепощение России Америкой и произошло в начале 1990-х.

Раскрепощение идёт непросто, медленнее, чем хотелось бы, но идёт. Действительно, американцев лучше всего бить долларом.

Этот вектор нашей политики в отношении Вашингтона призваны усилить другие меры по сокращению долларизации российской экономики. Особое значение имеет переход на национальные валюты в торговле с теми партнёрами России, которые готовы идти на это: странами ЕАЭС, Китаем, Индией, другими.

Но одних этих мер для полного раскрепощения мало. Судя по происходящему в российско-американских отношениях, закон о контрсанкциях против США и их ближайших союзников, подписанный президентом России в начале июня оказался недостаточно эффективным.

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