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В Казахстане объяснили сокращение бюджета минтруда

Экономика

Уменьшение бюджета ведомства связано с сокращением государственных гарантий обязательных пенсионных взносов

Астана, 17 октября 2018, 10:19 — REGNUM  В 2018 году бюджет министерства труда и социальной защиты населения Казахстана уменьшился на 16,89 млрд тенге ($46 млн), что связано с сокращением численности получателей социальных выплат. Об этом 17 октября сказала глава ведомства Мадина Абылкасымова, сообщает агентство «Казинформ».

Министр добавила, что уменьшение бюджета ведомства связано также с сокращением государственных гарантий обязательных пенсионных взносов. Абылкасымова напомнила, что гарантии связаны с уровнем доходности пенсионных активов. Доходность активов по итогам восьми месяцев 2018 года составила 7,3%, поэтому государственные гарантии сократились.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября депутаты Мажилиса парламента Казахстана одобрили поправки в государственный бюджет на 2018−2020 годы. Изменения учитывают послание президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

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Экономика Казахстана
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